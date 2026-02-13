Brignone cuore rossonero | Il mio idolo nel Milan e …

Federica Brignone, oro olimpico in superG ai Giochi di Milano Cortina 2026, aveva parlato della sua passione per il Milan, spiegando che il suo idolo nel mondo rossonero è sempre stato Paolo Maldini, e che fin da piccola tifava per il club, seguendo con entusiasmo le partite e le stagioni della squadra.

Nel 2019, in un'intervista rilasciata ai canali del Milan, Federica Brignone, oro olimpico in superG ai Giochi di Milano Cortina 2026, aveva raccontato il suo cuore rossonero.

Federica Brignone, campionessa azzurra dello sci, ha sempre mantenuto vivo il suo amore per il Milan.

Federica Brignone, campionessa di sci e tifosa del Milan, ha vinto l’oro nel SuperG a Milano Cortina.

