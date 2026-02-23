Milan respiro di sollievo | Gabbia ok Come sta Loftus-Cheek? Ecco il bomber per l’attacco!

Gabbia si è ripreso dopo un infortunio, causato da un affaticamento muscolare. I medici hanno confermato che il difensore può tornare in campo già questa settimana. Loftus-Cheek, invece, ha svolto allenamenti personalizzati per recuperare da un problema alla caviglia. Nel frattempo, il Milan si prepara a rafforzare l’attacco con un nuovo bomber, pronto a cambiare le sorti delle prossime partite. La squadra continua a lavorare per migliorare la condizione fisica e tecnica.

Nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il match perso contro il Parma di Cuesta grazie ad un gol di Troilo, molto discutibile. Ma non è tutto: arrivata la risposta agli esami clinici di Gabbia e delle novità riguardanti l'operazione alla mandibola di Loftus-Cheek. Spazio, però, anche al mercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Dopo il problema accusato ieri durante il riscaldamento pre Milan-Parma, Matteo Gabbia, si è sottoposto quest’oggi alla risonanza magnetica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri annuncia: “Loftus-Cheek domani sarà a disposizione”. Sospiro di sollievo verso Milan-GenoaAllegri ha annunciato che Loftus-Cheek sarà disponibile per la partita di domani.

Milan, Loftus-Cheek operato: starà fuori due mesiLa mezzala è uscito nei primi minuti del match contro il Parma, dopo uno scontro con il portiere avversario. Per lui frattura alla mascella e denti rotti: si mostra sui social prima e dopo l’intervent ... ilgiorno.it

Milan, sospiro di sollievo per Pavlovic. Il CorSport: Solo una forte contusioneSospiro di sollievo per il Milan e per Pavlovic, dopo l'infortunio durante la sfida contro il Como: Solo una forte contusione, titola l'edizione odierna del Corriere dello ... milannews.it

