Nel match tra Milan e Roma, Massimiliano Allegri ha adottato il consueto schema tattico. La partita ha messo in evidenza alcune caratteristiche ricorrenti nelle scelte dell’allenatore. Con il progredire della stagione, è lecito chiedersi se questa strategia sia ancora efficace o se sia necessario apportare modifiche per migliorare le prestazioni future della squadra.

Roma-Milan 1-1, i rossoneri non riescono a mantenere il vantaggio ottenuto nel secondo tempo con il gol di De Winter. Il rigore di Pellegrini, infatti, permette ai giallorossi di riprendere la partita. Per il Diavolo un punto importante per mantenere distante la Roma, ma sono due punti persi in confronto di Juventus e Inter, che ora è a più 5 sulla squadra di Allegri. Proprio l'allenatore del Milan continua con un modo particolare di affrontare una certa tipologia di gare. Ecco i voti di Allegri dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Non perde neppure stavolta contro una diretta concorrente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Contro la Roma il solito piano tattico del Milan di Allegri: per il futuro serve cambiare?

Approfondimenti su roma solito

Dopo la partita tra Como e Milan, il giornalista Daniele Garbo ha analizzato l’incontro, sottolineando come il Milan abbia saputo adattarsi alle situazioni in campo grazie alla capacità di Allegri di modificare la strategia durante la gara.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roma-Milan 1-1, gol e highlights: Pellegrini (su rigore) risponde a De Winter; Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Leao e Nkunku contro Dybala, Soulé e Malen. Parte dalla panchina per Füllkrug; Torino, contro la Roma Pedersen torna titolare: ecco le scelte di Baroni; Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT.

Stoccarda, Undav si sfoga dopo le critiche contro la Roma: Chi è che segna in ogni partita?Dopo due prestazioni al di sotto delle aspettative contro l'Union Berlino e la Roma, l'attaccante dello Stoccarda, Deniz Undav, ha subito forti. tuttomercatoweb.com

Roma-Milan 1-1, gol e highlights: Pellegrini (su rigore) risponde a De WinterLa Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, ... sport.sky.it

Il solito Milan #RomaMilan #Roma #Milan #SerieA #ocwsport - facebook.com facebook

Roma- #Milan 1-1 Come al solito secondo tempo meglio del primo dove #Maignan ci tiene in piedi, poi il secondo tempo inzuccata di un #DeWinter in netta crescita non basta a portare a casa i 3 punti. Punto importante in una trasferta difficile. Adesso testa a x.com