Vannacci Futuro Nazionale pronto al dialogo | Serve un segnale chiaro per il 2027 valutiamo attentamente le strategie

Roberto Vannacci di Futuro Nazionale si dice disponibile al dialogo, ma mette subito le cose in chiaro. In vista delle elezioni del 2027, chiede un segnale forte per valutare eventuali strategie comuni. Vannacci spiega che è pronto a parlare con tutti, ma per formare una coalizione serve un impegno concreto e un progetto condiviso.

Vannacci: “Pronto al dialogo con tutti, ma per una coalizione serve un segnale”. Roma, 12 febbraio 2026 – Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ribadisce la sua apertura al confronto con tutte le forze politiche italiane, ma pone una condizione chiara per una possibile alleanza in vista delle elezioni del 2027: un invito formale a partecipare alla costruzione di un progetto politico condiviso. L’ex esponente della Lega ha espresso questa posizione in una recente intervista, sottolineando la necessità di valutare attentamente le strategie da adottare in vista del voto. La questione delle alleanze si preannuncia centrale nel dibattito politico dei prossimi mesi, con movimenti e nuove aggregazioni che preparano il terreno per le prossime sfide elettorali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vannacci e il suo partito "Futuro nazionale" attirano l'attenzione, ma i sondaggi non sono molto ottimistici.

Roberto Vannacci ha firmato ufficialmente l'atto costitutivo di "Futuro Nazionale", il suo nuovo progetto politico.

