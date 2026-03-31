Milan | Arrigo Sacchi compie 80 anni

Domani, 1° aprile 2026, si celebra il 80° compleanno di Arrigo Sacchi. L’ex allenatore, originario di Fusignano, è noto per aver rivoluzionato il calcio italiano e per aver guidato il Milan durante gli anni di maggiore successo sotto la proprietà Berlusconi. Sacchi, in passato rappresentante di scarpe, è ricordato come uno dei più innovativi tecnici della storia del calcio nazionale.

Domani, 1° aprile 2026, Arrigo Sacchi compie 80 anni. Il tecnico di Fusignano, che da ex rappresentante di scarpe diventò uno dei più grandi innovatori della storia del calcio italiano, resta un simbolo indelebile del Milan più bello e vincente dell’era Berlusconi. Arrivato a Milanello nell’estate del 1987 su impulso di Silvio Berlusconi (che lo aveva notato alla guida del Parma), Sacchi portò una vera e propria rivoluzione tattica e culturale. Ispirato al calcio olandese totale, impose metodi di allenamento rivoluzionari (esercitazioni con coni colorati al posto del pallone), concetti nuovi come “intensità”, “diagonali”, “ripartenze” e un pressing alto che cambiò per sempre il modo di interpretare il gioco in Italia. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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