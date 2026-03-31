In occasione degli 80 anni di Arrigo Sacchi, si ripercorrono le tappe della sua carriera, dai successi con il Milan alle relazioni con figure politiche di rilievo. Sacchi ha rivoluzionato il calcio italiano con il suo metodo, mentre il suo rapporto con il presidente del club è stato spesso al centro dell’attenzione. Alcune vicende legate alle sue posizioni sono state oggetto di discussione pubblica.

Ha rivoluzionato il calcio italiano ed è stato il front man delle fortune in politica di Silvio Berlusconi: i trionfi dell’uomo di Fusignano, che dal 1987 al 1991 portò in dote a Milanello due Coppe dei Campioni, due Intercontinentali, due Supercoppe Uefa, uno scudetto e una Supercoppa di Lega, furono sicuramente il motore dell’ascesa del Cavaliere. Arrigo Sacchi compie 80 anni il 1° aprile e non è uno scherzo: come lui, altri personaggi celebri del calcio, vedi Giancarlo Antognoni, Roberto Carlos, Clarence Seedord, Roberto Pruzzo e Alberto Zaccheroni, quest’ultimo uno dei discepoli più devoti dell’ex rappresentante di scarpe per l’azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli 80 anni di Arrigo Sacchi: i trionfi col Milan, il legame con Berlusconi e le ombre del suo integralismo

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