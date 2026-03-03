Il Milan sta già pensando al mercato estivo e ha messo gli occhi su André, centrocampista del Corinthians. Il giovane talento brasiliano dovrebbe trasferirsi in Italia a partire da giugno, mentre il club milanese si trova coinvolto in un procedimento legale. La situazione attuale riguarda il rapporto tra il club e il giocatore, senza ulteriori dettagli sui motivi legali.

La trattativa si era chiusa sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus. Ora, però, l’allenatore Dorival Júnior non vuole cederlo e il club sembra aver cambiato idea. Cm Como 15012026 - campionato di calcio Serie A Como-Milan foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Il Milan non si ferma e comincia già a pianificare il mercato estivo, puntando su un giovane talento sudamericano: André, centrocampista del Corinthians, pronto a fare il grande salto in Europa il prossimo giugno. Tuttavia, l’affare rischia di complicarsi. Il presidente del club brasiliano, Osmar Stabile, avrebbe improvvisamente cambiato idea nonostante i documenti già firmati, probabilmente sotto la pressione del tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - André, il talentino brasiliano che sta facendo finire il Milan in tribunale

Il nuovo acquisto del Milan rischia di finire in tribunale: perché André è diventato un casoIl Milan ha praticamente chiuso la trattativa per André ma il presidente del Corinthians si è opposto e non vuole firmare le carte: scoppia il caos...

Il Milan a un passo da André, centrocampista brasiliano. Ecco come gioca e quanto costaUn centrocampista del 2006, con grande corsa, che tecnicamente deve ancora migliorare parecchio.

Lele Mora a ruota libera da Gioacchino Gargano: cosa è successo allo Sperone Podcast | RUVIDO 270

Approfondimenti e contenuti su André il talentino brasiliano che sta...

Argomenti discussi: Svolta Milan, in chiusura un talento brasiliano dal Corinthians: cifre e dettagli.

Il Milan tratta André dal Corinthians ma il presidente frena sull’accordoIl Milan guarda al futuro con interesse, valutando la possibilità di aggiungere un giovane talento brasiliano alla sua rosa per rafforzare il centrocampo. Il Milan continua a muoversi sul doppio binar ... notiziemilan.it

Milan-André, è stallo: il presidente del Corinthians prende tempo. Cosa sta succedendoNei giorni scorsi il Milan ha raggiunto l'accordo con il Corinthians per il trasferimento del centrocampista classe 2006. Dopo lo scambio dei documenti e le firme, però, il presidente del club brasili ... sport.sky.it