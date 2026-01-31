Migranti la Sea Watch 5 sfida il governo e arrivano fermo e multa di 7.500 euro La ong viola le regole e poi piagnucola

La Sea Watch 5 ha violato le regole e ora si trova sotto sequestro. La nave della ong è stata fermata e multata di 7.500 euro dopo aver disobbedito alle norme stabilite dal ministero dell’Interno di Piantedosi. La decisione arriva dopo una serie di tentativi della nave di entrare in acque italiane, nonostante i divieti, e ora rischia di restare ferma per almeno 15 giorni. La situazione si aggrava, mentre l’organizzazione piange perché si ritrova con un provvedimento che limita le sue operazioni.

Ong disobbediente e arriva il provvedimento del governo. Fermo amministrativo di 15 giorni e una sanzione di 7500 euro per la Sea Watch 5 per avere violato le norme Piantedosi. Il provvedimento scaturisce in seguito allo sbarco, a Catania, dei giorni scorsi, di 18 persone soccorse in acque internazionali dalla nave della ong. Le autorità italiane motivano il provvedimento sostenendo che l’ong si sarebbe rifiutata di segnalare l’operazione di soccorso alle forze libiche: in particolare alla Guardia costiera libica, prassi prevista appunto dal codice voluto dal governo. La ong ha raggiunto Catania, come ordinato dal centro di coordinamento della guardia costiera di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la Sea Watch 5 sfida il governo e arrivano fermo e multa di 7.500 euro. La ong viola le regole e poi piagnucola Approfondimenti su Sea Watch 5 Spezia: attraccata la Sea Watch 5: sbarcano 70 migranti La nave Sea Watch 5 è attraccata nel porto della Spezia con circa settanta migranti a bordo, soccorsi nel canale di Sicilia dalla stessa organizzazione umanitaria tedesca. Migranti | Sbarco in Sicilia invece di raggiungere Livorno, fermo di 2 mesi e multa alla nave ong Mediterranea Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sea Watch 5 Argomenti discussi: Migranti, alarm phone: 50 morti in un naufragio. Sea Watch salva 18 persone; Migranti, Sea Watch: Morti in 116 al largo della Libia, un solo sopravvisuto salvato da un tunisino; Altro naufragio nel Mediterraneo, un solo sopravvissuto: C'erano con me altre 50 persone; Circa cinquanta migranti sono morti in un naufragio nel Mediterraneo. Migranti, alarm phone: 50 morti in un naufragio. Sea Watch salva 18 personeUn superstite denuncia fino a 50 morti nel naufragio al largo della Tunisia. Intanto la Sea Watch 5 salva 18 persone in Sar libica, mentre crescono le segnalazioni di dispersi per il ciclone Harry. La ... tg24.sky.it Migranti, arriva la Sea Watch 5 con 190 persone. A bordo donne e bimbiCarrara, 10 maggio 2025 – In arrivo una nuova nave di migranti con 190 persone a bordo. Si tratta della nave ong Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, attesa all’inizio della prossima settimana. Le ... lanazione.it La nave civile #SeaWatch5 è stata posta sotto fermo amministrativo per 15 giorni e sanzionata sulla base del DL #Piantedosi. La colpa di @seawatchcrew Essersi rifiutata di prendere ordini dalle criminali milizie libiche e aver portato in salvo 18 persone. # x.com Nel 2019 dopo aver fatto la raccolta fondi per Sea-Watch e la manifestazione a Milano con le Sardine dove portammo 40.000 persone, fummo schedati dai fascisti.. Iniziò la gogna mediatica e arrivarono le minacce e gli insulti quotidiani..Addirittura si inventaro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.