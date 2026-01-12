Meteo torna l’anticiclone | addio al freddo e temperature in aumento

L’Italia si prepara a lasciarsi alle spalle le recenti ondate di freddo, grazie al ritorno dell’anticiclone. Le temperature torneranno a salire, offrendo condizioni climatiche più stabili e miti. Dopo un periodo caratterizzato da clima rigido, il tempo si stabilizza, favorendo le attività all’aperto e una ripresa delle temperature. Questa fase segna un cambiamento nei modelli meteorologici, portando un miglioramento generale del tempo su gran parte del paese.

Dopo anni di inverni avari di emozioni, l’Italia ha vissuto una breve ma significativa parentesi fredda. La neve tornata a imbiancare città e, in alcuni casi, persino tratti di costa ha riacceso il ricordo di stagioni più rigide, ormai sempre più rare. Un assaggio d’inverno vero, però, destinato a durare poco. Lo scenario meteo è infatti già pronto a cambiare volto, con il ritorno di correnti più miti e di condizioni decisamente meno invernali. A confermarlo è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui il freddo ha ormai le ore contate. Il gelo che ha interessato il Paese è destinato a ritirarsi verso l’Europa orientale, lasciando spazio al nuovo rafforzamento dell’anticiclone. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

