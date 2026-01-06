Meteo | Previsioni per Mercoledì 7 gennaio

Previsioni meteo per mercoledì 7 gennaio a Modena: si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con alcune nubi sparse al mattino. Non sono previste precipitazioni, garantendo condizioni atmosferiche stabili durante tutta la giornata. È un'accurata sintesi delle condizioni previste, utile per pianificare attività e spostamenti.

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 91m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

