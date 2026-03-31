Meteo Pasqua ribaltone improvviso | dal freddo al sole ecco cosa succede davvero

Durante la Settimana Santa, le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da un vortice ciclonico che si trova tra Ionio, Basso Tirreno e Stretto di Sicilia. Questa situazione provoca piogge diffuse, venti intensi e temperature inferiori alla media su molte regioni italiane. Nei giorni successivi, si prevede un cambiamento improvviso con un aumento delle temperature e l’arrivo del sole.

Settimana Santa tra maltempo e correnti fredde. L’inizio della Settimana Santa non farà sconti. Un vortice ciclonico posizionato tra Ionio, Basso Tirreno e Stretto di Sicilia porterà condizioni instabili su gran parte del Paese, con piogge diffuse, vento forte e temperature sotto media. Al Centro, in particolare sulle regioni adriatiche, sono attese precipitazioni anche a carattere nevoso a quote collinari, mentre al Nord il quadro sarà più variabile, con schiarite alternate a nuvolosità irregolare. Il Sud sarà l’area più esposta, con mareggiate e venti intensi che accompagneranno una fase tipicamente invernale, in netto contrasto con il periodo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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