L’Italia si prepara a un weekend di Pasqua caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili. Le previsioni indicano un cambiamento con freddo proveniente dal Nord Europa, piogge diffuse e temperature più basse rispetto ai giorni precedenti. La situazione riguarda principalmente le regioni settentrionali e centrali, dove sono attese precipitazioni abbondanti e un clima più freddo.

Roma - Fine marzo instabile con aria fredda dal Nord Europa, precipitazioni frequenti e temperature sotto media: Settimana Santa incerta e influenzata da dinamiche atmosferiche variabili Le più recenti elaborazioni dei modelli indicano una fase meteorologica dinamica per l’Europa meridionale e l’Italia, con un finale di marzo caratterizzato da instabilità diffusa e valori termici spesso inferiori alla media stagionale. Il Mediterraneo si conferma esposto a ripetuti ingressi di aria fredda dal Nord Europa, inseriti in una circolazione ondulata che favorisce il passaggio di più perturbazioni. In questo contesto, l’Italia e i Balcani si troveranno frequentemente coinvolti in una vasta saccatura depressionaria, con precipitazioni anche superiori alla norma, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Pasqua, cambia tutto: freddo e piogge sull’Italia, ecco cosa aspettarsi davvero

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