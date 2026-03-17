Una fase di instabilità ha interessato l’Italia tra fine marzo e inizio aprile, portando piogge e temperature più basse rispetto alle medie stagionali. Le condizioni meteo hanno coinvolto diverse regioni, con precipitazioni frequenti e un clima più freddo del normale per questo periodo. La situazione si protrae fino a Pasqua, influenzando le previsioni e le attività delle persone lungo tutto il territorio nazionale.

Roma - Sull’Italia una fase dinamica tra fine marzo e inizio aprile con instabilità diffusa, correnti fredde e precipitazioni sopra media, mentre il Nord Europa resta più stabile Le più recenti proiezioni meteo a medio-lungo termine delineano uno scenario in evoluzione per il bacino del Mediterraneo, destinato a rimanere esposto a frequenti impulsi instabili nella seconda metà di marzo e nei primi giorni di aprile. La presenza dell’alta pressione appare infatti meno stabile rispetto alle settimane precedenti, favorendo un contesto atmosferico più dinamico. Le simulazioni indicano anomalie positive di pressione tra Atlantico settentrionale e Nord Europa, con i massimi anticiclonici spesso collocati tra Isole Britanniche e Scandinavia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Primavera ribaltata: piogge e freddo fino a Pasqua, ecco cosa succede davvero

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