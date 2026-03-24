Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? La tendenza meteo e cosa sapere

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta indicano che il tempo potrebbe essere variabile. I modelli meteorologici stanno mostrando tendenze che suggeriscono possibili cambiamenti di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Le temperature e le precipitazioni rimangono soggette a aggiornamenti man mano che si avvicina la data, con alcune aree che potrebbero sperimentare giornate più stabile mentre altre potrebbero affrontare piogge e variabilità.

Sebbene manchino ancora molti giorni, i principali modelli matematici stanno iniziando a inquadrare quali potrebbero essere le condizioni atmosferiche sull’Italia per domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 6 aprile (Pasquetta) con milioni di italiani previsti in spostamento nelle più gettonate località di vacanza. Come finirà marzo. Per comprendere al meglio il tempo che farà per i giorni delle festività dobbiamo partire dall’attualità e la successiva evoluzione: da giovedì faremo i conti con un’ondata d’aria fredda di origine artica che si farà sentire anche nel fine settimana con nevicate a quote basse per il periodo. La settimana prossima si aprirà con un miglioramento meteo ma in un contesto ancora tra il variabile e l’ instabile con possibili acquazzoni e temporali pomeridiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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