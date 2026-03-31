Meteo le previsioni in Campania per martedì 31 marzo 2026

Per martedì 31 marzo 2026, in Campania si prevede un aumento delle nuvole sulla provincia di Avellino, con deboli piogge che inizieranno nel pomeriggio. Sono attese circa 19 millimetri di precipitazioni. La giornata si presenta con condizioni di cielo nuvoloso, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso del pomeriggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 31 marzo 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1201m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1262m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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