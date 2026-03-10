Meteo le previsioni in Campania per martedì 10 marzo 2026

Per martedì 10 marzo 2026, in Campania, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi ad Avellino, con variabilità nelle ore centrali della giornata. Non sono previste piogge in questa fase. La giornata si svilupperà senza eventi meteorologici significativi, offrendo condizioni generalmente stabili nella regione.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 10 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2058m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 4mm di pioggia.

