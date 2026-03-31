Questa settimana Santa si distingue per condizioni meteorologiche avverse, con nevicate e temporali che interessano diverse regioni. Le temperature sono state rigide e il cielo coperto, creando condizioni di maltempo diffuso. Tuttavia, dalle festività pasquali in poi, le previsioni indicano un cambiamento climatico, con l’arrivo di giornate soleggiate e temperature più miti.

Prima il maltempo diffuso e il freddo intenso che stanno caratterizzando questo colpo di coda dell’inverno, poi da Pasqua tutto cambierà con l’arrivo della primavera meteorologica. La Settimana Santa si è aperta – e proseguirà – all’insegna del gelo, della neve, e del forte vento. Ma questo clima invernale, secondo i modelli predittivi, a partire da domenica cederà rapidamente il passo a giornate soleggiate e con temperature a dir poco gradevoli. Al momento l’unica certezza è che prima di poter preparare la griglia per il tradizionale barbecue di Pasquetta, sarà necessario fare i conti con ancora qualche giorno di freddo intenso. Il colpo di scena arriva da nord, con una perturbazione scandinava che scende lungo lo Stivale fino a scontrarsi con aria più mite in risalita dal Nord Africa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo: la Settimana Santa prosegue all’insegna di neve e tempeste. Ma da Pasqua arriverà il ribaltone con sole diffuso e temperature primaverili

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Meteo, ciclone artico in arrivo e maltempo diffuso con neve e crollo delle temperature. Instabilità al SudNeve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord , accompagnata da forti venti e mari molto mossi, con un vero e proprio crollo delle temperature .

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