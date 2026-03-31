Tra oggi e domani, il maltempo interesserà il sud delle Marche, l’Umbria orientale, l’Abruzzo, la Puglia e gran parte del Meridione, ad eccezione forse della Sicilia meridionale e della Campania centro-settentrionale. Sono previsti forti acquazzoni e condizioni di maltempo severo in queste aree, mentre le regioni settentrionali e alcune zone del centro-nord rimarranno in gran parte meno colpite.

Maltempo severo tra il sud delle Marche, l’Umbria orientale, l’Abruzzo, la Puglia e su quasi tutto il meridione ad eccezione forse della Sicilia meridionale e della Campania centro-settentrionale tra oggi e domani. Possibili piogge intense e temporali specie nelle aree interne e soggette a stau orografico. Neve in media oltre gli 800-1000 metri in Appennino, ma con intrusioni a quote inferiori in caso di rovesci intensi. La giornata peggiore sarà quella di mercoledì 1 aprile con severo maltempo sulla Capitanata, venti forti, mari mossi e temperature al di sotto delle medie del periodo! . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, arrivano forti acquazzoni

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