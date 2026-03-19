Meteo incerto tra sole acquazzoni e temperature sotto media | le previsioni

Tra poche ore cambia l’inverno e debutta la primavera, ma le previsioni meteo sono ancora caratterizzate da incertezza. Si segnalano giorni di sole alternati a acquazzoni e temperature inferiori alla media stagionale. Secondo il meteorologo responsabile di iLMeteo, chi voleva un primo fine settimana all’insegna del sole potrebbe dover rivedere i propri programmi.

(Adnkronos) – Mancano pochissime ore alla fine dell’Inverno e l'inizio della primavera. Tuttavia, chi sperava di festeggiare il primo fine settimana della nuova stagione all'insegna del sole incontrastato dovrà rivedere i propri piani Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, delinea le tappe di questa transizione: "Giovedì avremo ancora a che fare con residui fenomeni al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Meteo in Italia, tempo incerto tra sole e temporali: le previsioni dei prossimi giorniABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione atmosferica instabile sulla Penisola Le condizioni meteo sull’Italia restano in una fase di equilibrio fragile... Leggi anche: Pioggia, qualche occhiata di sole e temperature in rialzo: le previsioni meteo a Milano Una raccolta di contenuti su Meteo incerto Temi più discussi: Meteo a Palermo, weekend dal tempo incerto: altalena tra piogge e sole; Previsioni meteo, primo weekend di primavera incerto tra sole, acquazzoni e freddo; Meteo Catanzaro: oggi temporali, Lunedì 16 e Martedì 17 pioggia; ILMETEO.IT * PRIMO FINE SETTIMANA DI PRIMAVERA INCERTO TRA SOLE, ACQUAZZONI E TEMPERATURE SOTTO MEDIA. Meteo incerto tra sole, acquazzoni e temperature sotto media: le previsioniEquinozio di Primavera con tempo stabile, ma nel weekend arrivano piogge. Poi svolta: ciclone dal Nord Europa e freddo fino ad aprile ... adnkronos.com Meteo, primo Fine Settimana di Primavera incerto tra sole, acquazzoni e temperature sotto media. Parla TediciMancano ormai pochissime ore alla fine dell’Inverno. La natura si prepara al grande cambio di stagione con un temporaneo miglioramento atmosferico, ma con temperature ancora sotto la media del periodo ... ilmeteo.it Meteo, primo Fine Settimana di Primavera incerto tra sole, acquazzoni e temperature sotto media. Parla Tedici - facebook.com facebook #Meteo, primo #Fine #Settimana di #Primavera incerto tra sole, acquazzoni e temperature sotto media. #Parla #Tedici x.com