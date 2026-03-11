Il meteo prevede piogge e acquazzoni sparsi su diverse zone, con un peggioramento previsto nel fine settimana. Un campo di alta pressione con massimi verso l’Atlantico e il Mediterraneo centrale si trova in una condizione instabile, lasciando alcune aree vulnerabili alle precipitazioni. La situazione atmosferica resta complessa e variabile, influenzando le condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni.

Campo di alta pressione con massimi verso l’Atlantico e Mediterraneo centrale che resta scoperto e in balia dell’instabilità. Giornata odierna che vedrà la formazione di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto nel corso del pomeriggio, con fenomeni più probabili sulle zone interne del Centro-Sud. Tra giovedì e venerdì ecco invece una blanda saccatura con goccia fredda in quota che transiterà sulla nostra Penisola. Peggioramento meteo soprattutto tra Liguria e regioni del Centro con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di temporale. Instabilità che poi raggiungerà anche il Sud. Per il weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo Italiano ci mostrano invece una saccatura depressionaria in affondo sul mediterraneo centro-occidentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Meteo: piogge e acquazzoni sparsi, peggiora nel fine settimana

