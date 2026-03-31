Meteo allerta gialla per il vento nella Città metropolitana di Firenze

La Sala di Protezione Civile e l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze hanno emesso un'allerta gialla per vento valida per l'intera zona. La segnalazione riguarda la giornata di domani, 1° aprile 2026, e interessa tutto il territorio metropolitano. La comunicazione è stata diffusa tramite i canali ufficiali della protezione civile.

FIRENZE – La Sala di Protezione Civile e l’ufficio Viabilità della Città Metropolitana segnalano allerta gialla per domani, 1° aprile 2026, per rischio vento per tutto il territorio #metropolitano. Confermata allerta gialla rischio Vento per oggi 31 marzo per zone Arno Firenze, Valdarno Inferiore e Bisenzio Ombrone Pt. Oggi e domani vento forte di Grecale (NE) Si ricorda che fino al 15 aprile tutti i veicoli devono essere dotati di dispositivi invernali o catene da neve. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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