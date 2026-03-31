Metal detector e controllo degli zaini nelle scuole | il piano del Cile per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti

Da orizzontescuola.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo cileno ha deciso di installare metal detector e di effettuare controlli sugli zaini nelle scuole pubbliche, in risposta a un episodio di violenza che ha coinvolto uno studente. La misura mira a prevenire l’ingresso di armi o oggetti proibiti, e sarà applicata in modo sistematico in tutte le istituzioni scolastiche di livello secondario. La decisione è stata annunciata dopo l’evento che ha portato all’intervento delle autorità.

Il Cile introduce metal detector e controlli sugli zaini nelle scuole dopo l'omicidio di un ispettore a Calama, cercando sicurezza L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Salvini propone metal detector nelle scuole a rischio e nuove norme sul possesso di armi da taglio per garantire la sicurezza degli istitutiIl vicepremier Matteo Salvini ha annunciato la possibilità di introdurre metal detector nelle scuole considerate a rischio durante il programma...

Leggi anche: Metal detector nelle scuole: sensibilizzare non basta, la sicurezza passa per il controllo

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Niente metal detector nelle scuole: in provincia di Varese la situazione è sotto controllo; Sicurezza a Pavia e Provincia: i Carabinieri intensificano i controlli con Metal Detector; Controlli straordinari della Polfer a Villa San Giovanni: verifiche in stazione e sui treni · ilreggino.it; Poli Bortone al Governo: Metal detector negli istituti per fermare le armi tra i banchi.

Metal detector e controlli a scuola, per 2 studenti su 3 sono una misura necessariaDi fronte alla circolare interministeriale che disciplina l’uso di metal detector e controlli di sicurezza negli istituti, la reazione degli studenti è composta ma ferma: la maggioranza approva la ... rainews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.