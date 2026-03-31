Metal detector e controllo degli zaini nelle scuole | il piano del Cile per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti

Il governo cileno ha deciso di installare metal detector e di effettuare controlli sugli zaini nelle scuole pubbliche, in risposta a un episodio di violenza che ha coinvolto uno studente. La misura mira a prevenire l’ingresso di armi o oggetti proibiti, e sarà applicata in modo sistematico in tutte le istituzioni scolastiche di livello secondario. La decisione è stata annunciata dopo l’evento che ha portato all’intervento delle autorità.

Il Cile introduce metal detector e controlli sugli zaini nelle scuole dopo l'omicidio di un ispettore a Calama, cercando sicurezza L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Salvini propone metal detector nelle scuole a rischio e nuove norme sul possesso di armi da taglio per garantire la sicurezza degli istitutiIl vicepremier Matteo Salvini ha annunciato la possibilità di introdurre metal detector nelle scuole considerate a rischio durante il programma... Leggi anche: Metal detector nelle scuole: sensibilizzare non basta, la sicurezza passa per il controllo Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Niente metal detector nelle scuole: in provincia di Varese la situazione è sotto controllo; Sicurezza a Pavia e Provincia: i Carabinieri intensificano i controlli con Metal Detector; Controlli straordinari della Polfer a Villa San Giovanni: verifiche in stazione e sui treni · ilreggino.it; Poli Bortone al Governo: Metal detector negli istituti per fermare le armi tra i banchi. Metal detector e controlli a scuola, per 2 studenti su 3 sono una misura necessariaDi fronte alla circolare interministeriale che disciplina l’uso di metal detector e controlli di sicurezza negli istituti, la reazione degli studenti è composta ma ferma: la maggioranza approva la ... rainews.it WEEKEND DI CONTROLLI: CARABINIERI IN AZIONE ANCHE IN LOMELLINA CON METAL DETECTOR TRA STAZIONI E PIAZZE Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri delle Compagnie di Pavia, Vigevano, Voghera e Stradella hanno facebook Scuola: Valditara, sarebbe assurdo metal detector in ogni istituto Sarebbe assurdo immaginare metal detector all'ingresso di qualsiasi scuola. Però ci sono molte realtà difficili, complicate, dove oggettivamente c'è un disagio, dove gli insegnanti e gli studenti s x.com