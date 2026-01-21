Metal detector nelle scuole | sensibilizzare non basta la sicurezza passa per il controllo

L’introduzione dei metal detector nelle scuole rappresenta un tema di attualità e di confronto. Mentre alcuni sostengono che la sensibilizzazione sia la strada migliore, altri ritengono che la sicurezza richieda controlli più rigorosi. La proposta del ministro Valditara solleva dibattiti sulla gestione della sicurezza scolastica, evidenziando la complessità di trovare un equilibrio tra tutela degli studenti e rispetto degli spazi di apprendimento.

Metal detector sì, metal detector no. La proposta del ministro Valditara non può che essere divisiva. Da un lato c'è chi punta su un grado di sicurezza maggiore anche nelle scuole, dall'altro chi, invece, non vorrebbe trasformare un luogo di cultura in un carcere o palazzo di giustizia. Una soluzione restrittiva ma non risolutiva, ciò che si controlla nella scuola non può essere controllato all'esterno. Un'idea che ha preso corpo, se i dirigenti ne faranno richiesta, dopo la dilagante abitudine dei giovani a girare armati, specialmente con coltelli, e l'omicidio di uno studente 18enne accoltellato nell'Istituto Professionale 'Chiodo' di La Spezia da parte di un 19enne per questioni di gelosia.

