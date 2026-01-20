Salvini propone metal detector nelle scuole a rischio e nuove norme sul possesso di armi da taglio per garantire la sicurezza degli istituti

Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di installare metal detector in scuole considerate a rischio, come misura di sicurezza. Durante il programma televisivo 4 di Sera su Rete4, il vicepremier ha anche proposto nuove norme sul possesso di armi da taglio per tutelare gli istituti scolastici. Queste proposte mirano a rafforzare la sicurezza negli ambienti educativi, affrontando le criticità legate alla tutela degli studenti e del personale scolastico.

Come al solito. La parola sicurezza, quando viene pronunciata da Matteo Salvini, smette di descrivere un problema e comincia a svolgere una funzione politica. Chiude il campo, rende superflui i contesti e soprattutto dimentica i dati che disturbano. È accadut - facebook.com facebook