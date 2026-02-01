Violati i diritti umani al centro di detenzione dell’Ice a Minneapolis
La situazione al centro di detenzione dell’Ice a Minneapolis sta facendo discutere. Durante le ultime settimane, emergono notizie di violazioni dei diritti umani nei confronti dei detenuti. La trattativa tra democratici e repubblicani al Congresso per il finanziamento del Dipartimento dell’Homeland Security, di cui fa parte l’Ice, si avvicina a scadenza. Hanno due settimane di tempo per trovare un accordo, mentre le accuse di abusi e pratiche discutibili all’interno della struttura continuano a susseguirsi.
Guerra incivile Un giudice ordina il rilascio del piccolo Liam Conejo Ramos, di 5 anni. Il suo arresto è stata una «imposizione di crudeltà» Guerra incivile Un giudice ordina il rilascio del piccolo Liam Conejo Ramos, di 5 anni. Il suo arresto è stata una «imposizione di crudeltà» La trattativa fra democratici e repubblicani al Congresso per il finanziamento al dipartimento dell’Homeland Security (di cui fa parte l’Ice) ha due settimane di tempo per arrivare a una risoluzione, in base all’accordo raggiunto al Senato. Ma intanto gli Stati uniti sono ufficialmente entrati in un altro (benché “ristretto”) shutdown: perché l’accordo stretto fra democratici e repubblicani entri in vigore, la Camera – che torna in sessione lunedì – deve approvarlo, ma intanto la scadenza di venerdì notte è stata superata e molte agenzie federali si trovano ancora una volta senza finanziamento. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, la Presidente della Commissione Diritti Umani Stefania Pucciarelli ha promosso un evento speciale a Roma, centrato sulla solidarietà e i diritti dell'infanzia.
