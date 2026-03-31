Messe della settimana di Pasqua a Bologna | tutti gli appuntamenti religiosi

A Bologna, in occasione della settimana di Pasqua, sono previsti vari appuntamenti religiosi legati al Triduo pasquale, il periodo liturgico che culmina con la celebrazione della Pasqua. La città si prepara a ospitare le funzioni e le messe dedicate ai momenti fondamentali del mistero pasquale di Cristo, con numerose liturgie che coinvolgono diverse chiese e comunità religiose.

Bologna, 31 marzo 2026 - È tempo di Triduo pasquale, il momento centrale dell’anno liturgico durante il qual si celebrano gli eventi connessi al mistero pasquale di Cristo. Ecco le celebrazioni con l’arcivescovo Matteo Zuppi. Mercoledì 1 alle 18.30 in Cattedrale (via Indipendenza, 7) l’arcivescovo celebrerà la messa crismale con la pisside di Monte Sole che inizierà così il pellegrinaggio attraverso le comunità della diocesi in preparazione alla beatificazione di don Ubaldo Marchioni, don Elia Comini, e padre Martino Capelli prevista per domenica 27 settembre. Giovedì 2 alle 17.30 in Cattedrale l’arcivescovo presiederà la Messa in Coena Domini (Cena del Signore) al termine della quale guiderà l’adorazione eucaristica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Messe della settimana di Pasqua a Bologna: tutti gli appuntamenti religiosi Articoli correlati Settimana Santa e Pasqua 2026: gli appuntamenti religiosi a BolognaI Vicari Generali hanno reso noto il calendario delle celebrazioni pasquali, le convocazioni e gli eventi diocesani dei prossimi mesi. Pasqua in Irpinia 2026, il tempo dei riti e della pace: gli appuntamenti della Settimana SantaServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Ad Avellino, al Circolo della Stampa, ci si è ritrovati per... Aggiornamenti e notizie su Messe della Temi più discussi: Settimana Santa: il programma delle celebrazioni presiedute dal Vescovo; Le celebrazioni della Settimana Santa, in Cattedrale a Cesena -; SETTIMANA SANTA 2026; Settimana santa al via. Mercoledì primo aprile l'arcivescovo presiede la Messa del Crisma in Cattedrale. Le celebrazioni del Triduo in Cattedrale. Programma della Settimana Santa a Viterbo: Messe, processioni e rappresentazioni dal 27 marzo al 5 aprileI Riti della Settimana Santa, Venerdì Santo - Processione del Cristo Morto e Sacra Rappresentazione al Palazzo dei Papi. Viterbo, Cattedrale San Lorenzo ... newtuscia.it Pasqua, ecco il calendario delle messe e celebrazioni in MaremmaLa Settimana Santa rappresenta il cuore pulsante della vita cristiana: non solo una rievocazione storica, ma un momento di intensa spiritualità che invita le comunità a rivivere il mistero della Salve ... corrieredimaremma.it Mediaset Infinity. . Tre generazioni di donne, unite nella fede, messe alla prova e segnate dal destino #LeDonneDellaBibbia vi aspetta con due grandi serate evento, domenica 5 e lunedì 6 aprile, in prima serata, su #Canale5 e Mediaset Infinity! - facebook.com facebook