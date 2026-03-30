I Vicari Generali hanno annunciato il calendario delle celebrazioni religiose e degli eventi diocesani in programma a Bologna durante la Settimana Santa e la Pasqua del 2026. Il programma comprende diverse celebrazioni e convocazioni che si svolgeranno nei prossimi mesi, con dettagli riguardanti le date e le modalità delle manifestazioni religiose nella diocesi.

I Vicari Generali hanno reso noto il calendario delle celebrazioni pasquali, le convocazioni e gli eventi diocesani dei prossimi mesi. Le celebrazioni diocesane della Settimana Santa inizieranno sabato 28 marzo con la Veglia delle Palme presieduta dall’Arcivescovo. Alle 20.15 vi sarà l’accoglienza sul sagrato di San Petronio e alle 20.30 la Benedizione degli ulivi e a seguire la processione verso la Cattedrale, dove si svolgerà la Veglia di meditazione sulla Parola di Dio. Mercoledì 1 aprile alle 18.30 in Cattedrale l’Arcivescovo celebrerà la Messa Crismale al termine della quale inizierà il pellegrinaggio della Pisside di Monte Sole attraverso le comunità della Diocesi in vista della Beatificazione di don Ubaldo Marchioni, don Elia Comini e padre Martino Capelli annunciata per domenica 27 settembre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Settimana Santa e Pasqua 2026: gli appuntamenti religiosi a Bologna

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