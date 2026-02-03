La messa in sicurezza dei fiumi a Cesena si scontra con due ponti fondamentali. Il Ponte Nuovo e quello della Ferrovia, entrambi sul Savio, sono vecchi e da rifare. In caso di pioggia forte, questi punti restano un problema per il centro e le zone più a valle. Progetti e idee circolano anche sui social, ma ancora nessuna soluzione concreta.

Ci sono due ostacoli alla messa in sicurezza del centro di Cesena e delle zone più a valle in caso di forti piogge: si tratta di due ponti sul fiume Savio, quello del Risorgimento, più noto come Ponte Nuovo, e quello della Ferrovia, qualche centinaio di metri a valle. Lo ha evidenziato il geologo Riccardo Galassi, autore di uno studio approfondito sul bacino del Savio-Borello, nell’incontro di venerdì 30 gennaio organizzato al cine-teatro della parrocchia di San Rocco dal Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio. Non è una novità: lo aveva messo in rilievo anche il sindaco Enzo Lattuca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Messa in sicurezza dei fiumi. I ponti sul Savio sono da rifare. Progetti e idee anche sui social

