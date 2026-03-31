Mercato nel park&ride Brigata Regina le proteste degli ambulanti | Turni stravolti a rischio il lavoro

Gli ambulanti che operano nel mercato del lunedì nel parcheggio di via Brigata Regina hanno protestato, segnalando cambiamenti nei turni di lavoro che hanno alterato le attività e causato perdite economiche. La riapertura del mercato, prevista come una riqualificazione, sta causando disagi ai venditori, che temono conseguenze negative sui loro introiti a causa delle modifiche logistiche applicate dopo il trasferimento da via Portoghese.

La gestione della turnazione quindicinale che coinvolge gli operatori nel mercato, trasferito da via Portoghese, sta creando disagi ed elementi di discordia. I mercatali chiedono lo stop al sistema dell'alternanza Quella che doveva essere la ‘rinascita’ del mercato del lunedì dopo il trasferimento da via Portoghese nel park&ride di via Brigata Regina si sta trasformando in un rompicapo logistico, con la protesta degli operatori che lamentano danni economici per le loro attività. Esaurito il fisiologico ‘effetto curiosità’ dei primi appuntamenti, starebbero emergendo le criticità legate alla gestione a turni quindicinali che sta esasperando i mercatali. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Mercato nel park&ride Brigata Regina, le proteste degli ambulanti: "Turni stravolti, a rischio il lavoro" Articoli correlati Il mercato di via Portoghese trasferito nel Park&Ride Brigata Regina: turni per gli operatoriLa decisione, presa in accordo con gli operatori, consentirà di completare il primo pezzo del tratto di corsia delle linee Verde e Blu del Brt Da... I lunedì senza Park&ride in via Brigata Regina: "Ospiterà bancarelle, area sosta spostata in via Verdi"Ultima giornata in via Portoghese per gli operatori del celebre mercato settimanale.