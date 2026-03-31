Durante la partita tra Bosnia e Italia, il dirigente dell’Inter è stato presente in tribuna per seguire due giocatori che sono stati osservati attentamente. Entrambi i calciatori sono attualmente sotto osservazione da parte del club, che ha monitorato le loro prestazioni nel corso dell’incontro. La presenza in tribuna ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, interessati alle mosse di mercato della società nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, Marotta ha seguito dal vivo ben due obiettivi durante la sfida tra Bosnia e Italia: ecco svelati tutti i dettagli. La sfida decisiva tra Bosnia e Italia non è solo un crocevia fondamentale per la storia recente della nostra Nazionale, a caccia di un pass mondiale che manca da dodici anni. Nel catino di Zenica, tra le personalità di spicco del calcio italiano, spicca la presenza di Beppe Marotta. Il Presidente dell’ Inter, nella sua veste di consigliere federale, ha raggiunto la città bosniaca per sostenere la formazione di Gattuso, ma la sua missione ha inevitabilmente anche risvolti legati al futuro del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Marotta presente durante Bosnia Italia: seguiti dal vivo ben due obiettivi. Ecco di chi si tratta

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