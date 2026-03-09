Inter Marotta ‘soffia’ il dirigente alla Juventus? Può portarlo in nerazzurro ecco di chi si tratta

Secondo alcune fonti, l'Inter sarebbe interessata a un dirigente attualmente alla Juventus e avrebbe avviato trattative per portarlo in nerazzurro. La società interista, tramite il suo amministratore delegato, sembra aver manifestato interesse per questa figura, che potrebbe cambiare maglia nei prossimi mesi. La Juventus, al momento, non ha ancora commentato ufficialmente sulla questione.

Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti! Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Zazzaroni sicuro dopo il derby: «Il Milan non vincerà lo Scudetto ma una fessurina nelle certezze che sembravano ormai acquisite si è aperta». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Marotta ‘soffia’ il dirigente alla Juventus? Può portarlo in nerazzurro, ecco di chi si tratta Articoli correlati Mercato Inter, sfuma un colpo? Un obiettivo nerazzurro si avvicina sempre di più alla Premier League: ecco di chi si trattaMercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League… Mercato Inter, dalla... Mercato Inter, l’Atalanta accelera per un obiettivo nerazzurro dalla Serie A: ecco di chi si trattaCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Contenuti e approfondimenti su Inter Marotta 'soffia' il dirigente... Argomenti discussi: Ma quale Juventus Marotta mette la freccia | È vicino all’Inter. Dialoghi positivi con l’Inter: Marotta piazza il primo colpo estivoMarotta al lavoro per il mercato dell'Inter. Svelati dialoghi positivi con l'agente di Vicario, sul quale c'è pure la Juventus ... interlive.it Inter, Marotta: Spero che questo derby sia uno spot positivo. Esposito? Per noi è un vantoLe parole del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta nell'intervista prepartita del derby contro il Milan della 28^ di Serie A ... gianlucadimarzio.com