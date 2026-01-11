Inter Lecce saranno ben tre i giocatori squalificati tra i giallorossi | ecco di chi si tratta

Per l'incontro tra Inter e Lecce, sono state ufficializzate tre squalifiche tra i giocatori giallorossi. La decisione influisce sulla formazione di Di Francesco in vista del recupero a San Siro, creando alcune assenze importanti per la squadra. Di seguito, i dettagli sulle squalifiche e l'impatto sulla partita.

Inter News 24 Inter Lecce, Di Francesco perde pezzi nel match contro il Parma: tre squalifiche pesanti in vista del recupero a San Siro. Il turno di campionato tra Lecce e Parma ha lasciato strascichi pesantissimi per la squadra pugliese, ben oltre il risultato maturato sul campo. Come evidenziato dal giornalista Fabrizio Biasin sul suo profilo X, la formazione salentina dovrà fare i conti con un'autentica emergenza disciplinare in vista del prossimo impegno. Il calendario mette infatti i giallorossi di fronte al recupero di Serie A contro l' Inter, in programma mercoledì, e le decisioni arbitrali di oggi hanno letteralmente decimato lo scacchiere di Gotti.

