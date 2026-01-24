In vista della prossima estate, si intensificano le voci sul futuro di David Juventus. Le ultime indiscrezioni suggeriscono possibili sviluppi riguardo al ruolo e alle prospettive del centravanti canadese nella squadra. Restano da capire le scelte che verranno prese e come si evolverà la sua situazione contrattuale, in un contesto di attenta valutazione da parte della società.

David Juventus, filtra questa sensazione sul futuro del centravanti canadese in vista della prossima estate. Ecco che cosa accadrà. La Juventus ha scelto il suo nuovo centravanti, anticipando la concorrenza e ponendo le basi per il futuro. Secondo l’approfondita analisi de La Gazzetta dello Sport, Youssef En-Nesyri ha preferito l’Italia alla Turchia e l’affare è ormai alle battute finali. Il blitz del direttore sportivo a Istanbul è stato decisivo per superare l’ostacolo della formula: l’intesa col Fenerbahçe si basa su un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un pacchetto complessivo da oltre 27 milioni di euro bonus compresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

