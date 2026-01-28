Lusso che 2026 sarà? Prevale ottimismo su crescita ricavi

Nonostante i problemi internazionali, i manager italiani del settore luxury sono più ottimisti per il 2026. Credono che i ricavi cresceranno e il mercato continuerà a svilupparsi, anche se il quadro globale resta complesso. La fiducia nel futuro si fa sentire, e le aziende puntano a sfruttare le opportunità che si presentano.

Nonostante il contesto incerto, segnato da conflitti geopolitici, dazi e tensioni commerciali, l’Italia si conferma nel 2026 il mercato in cui i manager italiani del settore Luxury sono più fiduciosi. L’84% prevede ricavi stabili o in crescita (contro una media globale del 66,9%), mentre il 70% si aspetta una tenuta o un aumento dei margini operativi, in linea con il dato globale. Tra i top manager del settore del lusso, in Italia e a livello globale, prevale comunque un approccio pragmatico dettato dal contesto economico, con la necessità di concentrare le risorse su innovazione, customer experience, talenti e brand reputation. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

