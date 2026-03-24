Mense ospedaliere controlli Nas in Campania | irregolari 18 strutture su 22

Controlli Nas nelle mense ospedaliere in Campania: 18 strutture irregolari su 22 tra Avellino, Benevento e Salerno. Sanzioni per 26mila euro. Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere della Campania: su 22 strutture ispezionate, 18 sono risultate irregolari, pari all’82% del totale. È quanto emerge dall’operazione denominata “mense ospedaliere”, condotta tra febbraio e marzo nelle province di Avellino, Benevento e Salerno. Nel corso delle verifiche i carabinieri del Comando Tutela della Salute hanno contestato diverse violazioni, elevando sanzioni amministrative per un totale di 26mila euro. Alcune delle criticità considerate meno gravi sono state risolte grazie alle prescrizioni impartite dai militari durante le ispezioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

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