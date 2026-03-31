Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere irregolarità in 4 su 10

Durante una vasta operazione di ispezione condotta dai Nas, sono stati controllati complessivamente 558 mense ospedaliere. Dei locali esaminati, sono state riscontrate irregolarità in circa il 40% delle strutture controllate. L’attività, durata diverse settimane, ha portato a verifiche su aspetti legati alla sicurezza alimentare e alla conformità delle procedure igienico-sanitarie.

Irregolarità in 4 strutture su 10. E' l'esito di una campagna straordinaria di controlli nelle mense ospedaliere e nei servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti e che è stata condotta dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo. Controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale. Il dato di oltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti conferma "un livello di criticità significativo nel comparto", sottolineano i carabinieri in una nota. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Articoli correlati Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Controlli Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casi(Adnkronos) – Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi, i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno condotto una campagna... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casi; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casi; Controlli Nas in mense ospedali e Rsa Campania. Sanzioni per 18 strutture. Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10Irregolarità in 4 strutture su 10 . E' l'esito di una campagna straordinaria di controlli nelle mense ospedaliere e nei servizi di ristorazione sanitaria, ... gazzettadelsud.it Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casi. Oltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti. Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute (N x.com Giovane aggredito in piazza del Carmine: scattano controlli e allontanamenti CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook