Meno CO2 ed energia pulita per 24mila persone | Faenza si prepara a inaugurare l' Energy Park

A Faenza si sta per inaugurare l'Energy Park, un progetto che produrrà energia pulita per circa 24.000 persone. L'impianto contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 9.600 tonnellate ogni anno. L'area di 15 ettari sarà riqualificata con 26.000 piante, creando un nuovo spazio verde destinato alla biodiversità e al benessere della comunità.

Il progetto, avviato nel 2023 e realizzato grazie a un investimento di 6,6 milioni di Hera, si auspica verrà concluso entro giugno 2026 Generare energia pulita per 24 mila persone, evitare le emissioni di Co2 di oltre 9.600 tonnellate l'anno, restituire alla comunità un nuovo polmone verde di 15 ettari con 26 mila piante per aumentare il tasso di biodiversità. Sono questi gli ambiziosi obiettivi dell'Energy Park Faenza, un progetto che nel cuore della Romagna si configura come un punto di riferimento della transizione energetica, innovativa e sostenibile. Il progetto (nato da un investimento di 6,6 milioni di Hera), che si estende su una superficie di circa 70 ettari, si propone come uno spazio in cui tecnologia e agricoltura possono coesistere in armonia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Energia, Rse: "Grazie a smart grid sistema elettrico più sicuro e resiliente ed energia meno cara" Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento“La variazione positiva” - si legge nella nota stampa pubblicata dal Gruppo Terna sul proprio sito ufficiale - “conferma un andamento in ripresa... Altri aggiornamenti su Energy Park Edifici commerciali, in Italia meno consumi ed emissioni Co2Nel settore immobiliare commerciale a livello europeo i consumi di energia calano, tranne per le strutture alberghiere, mentre il settore sanitario risulta il meno efficiente sia per i consumi sia per ... ansa.it Commodity ed energia: nel 2026 equilibrio fragile tra gas, rinnovabili e CO2Dopo un anno segnato da guerre, sanzioni e nuovi equilibri geopolitici, i mercati delle commodity entrano nel 2026 con segnali contrastanti: abbondanza di offerta in alcuni comparti, strozzature ... repubblica.it