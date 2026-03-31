Memorial Luciano Bifulco | raccolti 21.990 euro per il futuro dei ragazzi di Mi Coloro di Blu ETS

Si è conclusa con un grande risultato la terza edizione di “Emozione tra le Stelle”, evento dedicato alla memoria di Luciano Bifulco, figura di spicco nel settore gastronomico. Durante la manifestazione sono stati raccolti 21.990 euro, destinati al progetto “Mi Coloro di Blu ETS”, che si occupa di sostenere i giovani. La serata ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta in un’atmosfera di solidarietà e partecipazione.

Si è conclusa con straordinario successo la terza edizione di “Emozione tra le Stelle”, l’evento dedicato alla memoria di Luciano Bifulco, figura emblematica dell’imprenditoria gastronomica italiana, che continua a vivere attraverso valori concreti di solidarietà, visione e impegno sociale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Memorial Luciano Bifulco: raccolti 21.990 euro per il futuro dei ragazzi di “Mi Coloro di Blu ETS” Articoli correlati Leggi anche: Memorial Andrea Mellone, raccolti 7.500 euro per la Fondazione Santobono Memorial “Andrea Mellone”, raccolti 7.445 euro per la “Fondazione Santobono-Pausilipon”Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta con grande successo di pubblico la seconda edizione del “Memorial Andrea Mellone”, dedicato al 17enne rimasto... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Memorial Luciano Bifulco: raccolti 21.990 euro per il futuro dei ragazzi di Mi Coloro di Blu ETS - Napoli; A Citta della Scienza la notte dei sensi e la magia delle stelle - Napoli Village - Quotidiano di. Memorial Luciano Bifulco: raccolti 21.990 euro per il futuro dei ragazzi di Mi Coloro di Blu ETSSi è conclusa con straordinario successo la terza edizione di Emozione tra le Stelle, l’evento dedicato alla memoria di Luciano Bifulco, figura emblematica dell’imprenditoria gastronomica italiana, ... napolitoday.it