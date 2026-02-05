Memorial Andrea Mellone raccolti 7.500 euro per la Fondazione Santobono

Al teatro Cilea di Napoli si è svolta la seconda edizione del Memorial Andrea Mellone, raccolta di fondi per la Fondazione Santobono. In pochi giorni, sono stati raccolti 7.500 euro grazie alla partecipazione di molte persone. L’evento ricorda il 17enne morto in un incidente stradale il 1° febbraio 2024. La serata ha visto musica, testimonianze e solidarietà, con l’obiettivo di aiutare altri bambini e ragazzi in difficoltà.

Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta la seconda edizione del "Memorial Andrea Mellone", dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1° febbraio 2024. Per ricordarlo nel corso della serata presentata con professionalità ed eleganza da Magda Mancuso (che ha indossato due splendidi abiti del maestro dell'arte sartoriale Gianni Cirillo ) con il ricavato – al netto delle spese – di 7.445 euro devoluti (come nella precedente edizione) con un maxi-assegno sul palco alla Fondazione Santobono-Pausilipon (consegnato da Francesca Nastro, amica di Andrea Mellone, alla direttrice Flavia Matrisciano ), sono intervenuti diversi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo quali Gianni Fiorellino, Erminio Sinni, Mauro Nardi, Mavi, Stefania Lay, Francesco Malapena, Thayla Orefice, Francesco Procopio, Ciro Ceruti, Mariano Bruno, Giosiano Felago e il giovanissimo Mattia Pizzi.

