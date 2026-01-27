Al teatro Cilea la seconda edizione del Memorial Andrea Mellone
La seconda edizione del Memorial Andrea Mellone si terrà il 3 febbraio 2026 al teatro Cilea di Napoli. L’evento ricorda il 17enne scomparso in un incidente stradale, offrendo un momento di riflessione e testimonianza. Un’occasione per onorare la memoria e sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale.
Si terrà martedì 3 febbraio 2026, alle 20.30 al teatro Cilea a Napoli la seconda edizione del “Memorial Andrea Mellone”, dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1° febbraio 2024.Per ricordarlo nel corso della serata presentata da Magda Mancuso, con il ricavato - al netto.🔗 Leggi su Napolitoday.it
