Alta tensione nel Golfo droni pure sull’Azerbaigian Meloni pronta a riferire in Aula sulla guerra l’11 marzo – La diretta

Nel sesto giorno di conflitto nel Golfo, le tensioni sono alte tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le autorità curde hanno dichiarato di non essere entrate in Iran, mentre droni sono stati avvistati sopra l’Azerbaigian. Nel frattempo, il governo italiano ha annunciato che il primo ministro riferirà in Parlamento sull’andamento della guerra l’11 marzo. La situazione rimane complessa e in continuo aggiornamento.

Nel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran. Intanto Teheran minaccia di prendere di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime. Lo riporta l'agenzia Isna, che cita come fonte un alto grado militare iraniano. Forti boati nella notte a Gerusalemme, con le Forze di difesa israeliane (Idf) che parlano di missili lanciati dall'Iran. Una petroliera è stata colpita da una «grande esplosione» nelle acque al largo del Kuwait, causando una fuoriuscita di petrolio. L'attacco è stato rivendicato dall'Iran. Intanto il governo qatariota ha annunciato che sta evacuando i residenti delle abitazioni vicino all'ambasciata Usa a Doha, dopo diversi attacchi contro legazioni statunitensi in altri paesi del Golfo.