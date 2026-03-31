Il presidente del Consiglio sarà in Parlamento il 9 aprile per riferire sull’azione di governo. Le opposizioni, che si oppongono da tempo alle politiche adottate, si trovano ancora una volta in una posizione di criticità. La presenza del governo in aula rappresenta un momento di confronto istituzionale, mentre le forze di opposizione continuano a manifestare dissenso.

Il governo ci mette nuovamente la faccia ma per le opposizioni, perennemente sul piede di guerra, non basta ancora. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come annunciato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, tornerà a confrontarsi con il Parlamento all’indomani delle festività pasquali. Sarà a Montecitorio e poi al Senato giovedì 9 aprile per un’informativa sull’azione di governo. Un ordine del giorno a largo spettro che dovrebbe quietare i bollenti spiriti del campo largo, che della richiesta di riferire in Parlamento rivolta a Meloni ha fatto un bandiera. Un tormentone praticamente quotidiano insieme al refrain sulla richiesta di dimissione di questo o quel ministro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni in Parlamento il 9 aprile: riferirà sull’azione di governo. Opposizioni spiazzate

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