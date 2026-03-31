Il 10 aprile la premier riferirà alla Camera sui provvedimenti in corso di discussione. Ha confermato che il governo sta proseguendo l’attività legislativa anche dopo il referendum. La prossima settimana, la stessa persona illustrerà in Parlamento le misure adottate e quelle ancora in fase di sviluppo. La comunicazione mira a chiarire lo stato delle attività governative in un momento di attenzione politica.

«Per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum, Giorgia Meloni ha dato la disponibilità a riferire la prossima settimana in Parlamento, illustrando i provvedimenti su cui l’esecutivo è quotidianamente impegnato e su cui continua a lavorare». È quanto hanno fatto sapere all’ Ansa fonti di Palazzo Chigi. A seguito di contatti con il presidente Lorenzo Fontana, l’informativa in Aula alla Camera dei deputati è stata fissata per venerdì 10 aprile, alle ore 9. A confermare la presenza della premier in Aula è stato anche Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. La maggioranza viene da una settimana post-referendum molto complicata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il 10 aprile Meloni riferirà alla Camera sui provvedimenti del governo

Articoli correlati

L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in volo. Meloni riferirà in Parlamento il 10 aprileAgli Stati Uniti è stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran.

Niscemi, Musumeci riferirà alla CameraIl ministro per la Protezione civile Nello Musumeci riferirà alla Camera sul disastro di Niscemi mercoledì 4 febbraio.

Tutto quello che riguarda su Il 10 aprile Meloni riferirà alla...

Temi più discussi: Io Cammino: il 10 aprile alla Paroniana spettacolo di Luca Violini e Alessandro Pertosa.; Quest’anno il vero problema di Giorgia Meloni è l’economia; Meloni vede Salvini e Tajani, vertice a cena dalla premier; Renzi: Meloni in difficoltà, occasione d’oro per il centrosinistra.

Meloni pronta a riferire sull’azione di governo post-referendum: informativa in aula il 10 aprileLa premier ha dato la disponibilità a chiarire una volta per tutte che si continua a lavorare anche dopo la sconfitta alle urne illustrando i provvedimenti ... repubblica.it

Giorgia Meloni, informativa in Aula il 10 aprile: «Riferirà sull'azione del governo»La decisione della premier dopo la sconfitta al referendum e le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bartolozzi ... msn.com

Camera, informativa Presidente Meloni venerdì 10 aprile ore 9. Tempo totale: due ore circa. Dopo l'intervento della premier sono previsti gli interventi di un rappresentante per gruppo, in ordine decrescente rispetto alla composizione numerica. x.com

Grazie a una matita e 15 milioni di NO che hanno travolto la destra di governo Meloni si accorge che davanti a certe richieste si deve dire NO. Come M5S Sicilia noi lo diciamo da sempre: la Sicilia è terra di pace. Avvisate Schifani che anche questa volta non h - facebook.com facebook