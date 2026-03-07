Mega rissa in campo al fischio finale di Wolfsburg-Amburgo | caos totale è tutti contro tutti

Al fischio finale di Wolfsburg-Amburgo si è scatenata una rissa che ha coinvolto giocatori, staff e tifosi. In campo e sugli spalti il caos è stato totale, con scontri tra più persone e momenti di grande tensione. La scena si è svolta tra urla, spintoni e futili contrasti, creando un quadro di disordine che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Rissa in campo e sugli spalti dopo il fischio finale di Wolfsburg-Amburgo che ha coinvolto giocatori, staff e tifosi. Brutte scene dopo un match importantissimo nella corsa salvezza della Bundesliga.