' Meditazioni quaresimali' | secondo appuntamento per ' I concerti di Quaresima e Pasqua'

Mercoledì 1 aprile alle 21:15 si terrà il secondo concerto di “I concerti di Quaresima e Pasqua” presso l’antica chiesa di San Jacopo a Zambra. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti musicali dedicati alla stagione liturgica, che si svolgono in diverse location durante il periodo quaresimale e pasquale. La serata prevede l’esibizione di un ensemble musicale, con ingresso libero.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il secondo de ‘I concerti di Quaresima e di Pasqua’ che si svolgerà alle 21:15 di mercoledì 1 aprile offre la ghiotta occasione di visitare l’antica chiesa di San Jacopo a Zambra. Questa volta l’Associazione Culturale Il Mosaico, in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Cascina, fa tappa nell’antica chiesetta romanica per offrire ai partecipanti alcune ‘Meditazioni Quaresimali’ lette dagli attori Andrea Buscemi e Martina Benedetti, con il commento musicale del Maestro Riccardo Donati su organo a canne portatile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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