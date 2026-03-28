Torna il ciclo di concerti di Quaresima e di Pasqua | primo appuntamento nella chiesa di Montemagno di Calci

Riprendono i concerti nel periodo di Quaresima e Pasqua, con il primo evento che si terrà nella chiesa di Montemagno di Calci. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Il Mosaico in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, con il supporto della Fondazione Pisa e il patrocinio dei Comuni di Pisa e Calci. La rassegna si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali del periodo.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Quest’anno si è voluto dare grande risalto anche al territorio circostante di Pisa, scegliendo anche luoghi poco noti e pocofrequentati del circondario: è il caso della chiesa di Montemagno di Calci, dove si svolgerà il concerto iniziale (domenica 29 marzo alle ore 17:00); la chiesetta romanica di Zambra di Cascina (mercoledì 1° aprile alle ore 21:15); il Santuario della Santissima Annunziata a Uliveto Terme (domenica 19 aprile alle ore 18:30). Ma ovviamente anche Pisa sarà valorizzata con il Concerto di Pasqua nella chiesa di San Michele degli Scalzi (sabato 11 aprile alle ore 21:15), la Notte Bianca delle Chiese con ben sette chiese aperte con animazione musicale dalle 21:00 alle 24:00 (venerdì 8 maggio). 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Torna il ciclo di concerti di Quaresima e di Pasqua: primo appuntamento nella chiesa di Montemagno di Calci Articoli correlati Ciclo di incontri sull’esistenza dell’uomo nella società di oggi: Tornatore e Isgrò gli ospiti del primo appuntamentoStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Un ciclo di... La Chiesa militare e il contributo "per la costruzione della pace", ciclo di incontri di Quaresima a Santa GiulianaUn ciclo di incontri quaresimali sul contributo della Chiesa militare italiana alla costruzione della pace sarà tenuto, nei prossimi tre sabati, da...