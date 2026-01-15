Giulia De Lellis pazza di Tony Effe | È l'amore della mia vita e il più sexy del mondo Grata a chi non c'è più

Giulia De Lellis condivide il suo stato d’animo a pochi mesi dal traguardo dei 30 anni, tra l’amore per Tony Effe e la gioia della maternità. L’influencer parla del rapporto con il rapper e della felicità di aver realizzato il sogno di diventare madre, sottolineando l’importanza di questa nuova fase della vita. Un momento di riflessione sulla crescita personale e sui sentimenti che la accompagnano in questo periodo.

Giulia De Lellis oggi compie trent’anni Il regalo più bello per questo compleanno speciale La sua piccola Priscilla, arrivata a riempire la sua vita di amore, emozioni e nuovi inizi. Un traguardo importante, vissuto con il cuore pieno e gli occhi che brillano # facebook

