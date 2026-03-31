Mazzata difficile da digerire | le parole di Gattuso

L’Italia non si qualifica ai Mondiali di calcio per la terza volta consecutiva dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia-Erzegovina. Questa sconfitta è avvenuta in una partita decisa ai rigori, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori delusi e amareggiati. Le parole di un allenatore noto sono state rivolte alla stampa, definendo la sconfitta come una “mazzata difficile da digerire”.

Nel modo più amaro e deprimente, per la terza volta consecutiva, l’Italia non parteciperà ai prossimi Mondiali di calcio dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosna-Erzegovina. Visibilmente scosso e alla fine commosso, alla Rai hanno parlato il ct Gennaro Gattuso e Leonardo Spinazzola. Le parole di Gattuso. “Penso che oggi i ragazzi non meritavano una batosta così per impegno e dedizione. Abbiamo avuto tre palle gol, dispiace, ma questo è il calcio. Sono orgoglioso di loro. Fa male perché ci serviva per tutta l’Italia e il nostro movimento, una mazzata così è difficile da digerire”. Adesso cosa si innesca? “Il calcio è questo, a volte ho gioito a volte ho preso mazzate come oggi, è difficile da mandare giù questa sconfitta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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