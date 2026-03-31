Maxi incendio a Fiumicello minacciate anche alcune abitazioni

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato in un campo vicino a Fiumicello, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Le prime ricostruzioni indicano che la causa potrebbe essere una mototrattore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e sono state segnalate minacce anche ad alcune abitazioni vicine. La situazione è attualmente sotto controllo.

Da una mototrebbia le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono diffuse sulla vegetazione nella località Ginata. Ampio dispiegamento di mezzi per combattere l'incendio, tra cui un elicottero proveniente da Venezia. Il fumo è visibile anche da Grado Sarebbe stata una mototrebbia, secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, a provocare un grosso incendio in un campo nei pressi di Fiumicello. Le fiamme, anche a causa del forte vento, si sono subito propagate sulla vegetazione circostante, coinvolgendo una vasta area in località Ginata. Il fumo provocato dall'incendio è visibile persino da Grado. Sul posto stanno operando... 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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