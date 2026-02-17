Divampa incendio nel centro di Napoli | a fuoco il teatro Sannazaro Coinvolte abitazioni vicine evacuati i residenti Alcune persone intossicate

Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha distrutto il teatro Sannazaro e ha bruciato alcune case vicine, costringendo i residenti a uscire di casa in fretta. Sul posto, i vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme, mentre alcune persone sono state portate in ospedale per intossicazione. La causa dell’incendio non è ancora chiara.

Napoli, 17 febbraio 2026 - Un grosso incendio è divampato nel centro di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. Danneggiati anche palazzi adiacenti, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone, pare quattro, sono rimaste intossicate dal fumo e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro che, in seguito al crollo, avrebbe colpito la platea. La diretta tv Le prime immagini dell'inteno del Sannazaro di via Chiaia a Napoli, 17 febbraio 2026, ANSACIRO FUSCO Sul posto stanno operando tre squadre con autobotti e diversi mezzi dei caschi rossi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

